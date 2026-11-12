La sosta per le Nazionali può diventare un'occasione importante per, chiamato a ritrovare confidenza con il gol in vista della ripresa del campionato. Come racconta il Giornale di Sicilia, il centravanti delrisponderà alla convocazione della Finlandia per due impegni ufficiali nella finestra internazionale di novembre: oggi la sfida contro l'Albania a Tirana e domenica quella contro San Marino a Helsinki, entrambe valide per la

Due appuntamenti che permetteranno all'attaccante rosanero di ritrovare il contesto internazionale e provare ad alimentare la propria fiducia sotto porta. Con la maglia della Finlandia, Pohjanpalo ha già realizzato tre reti nelle prime quattro presenze nella competizione. Il suo bilancio complessivo in Nazionale parla di 67 presenze e 18 gol, numeri che confermano il peso del centravanti all'interno della selezione finlandese.

Il rendimento in campionato, invece, non ha ancora raggiunto la continuità della passata stagione. In Serie B Pohjanpalo ha collezionato finora 11 presenze, con due gol e tre assist. A questi si aggiungono le tre reti realizzate in due partite di Coppa Italia, contro Lecce e Mantova. Il bilancio stagionale complessivo è dunque di cinque gol e tre assist.

Nel nuovo Palermo di Filippo Inzaghi, tuttavia, il finlandese sta interpretando il ruolo di centravanti in maniera più ampia, andando oltre il compito di finalizzatore. Spesso arretra per partecipare alla costruzione della manovra, viene incontro ai compagni e favorisce gli inserimenti degli uomini alle sue spalle. Movimenti che permettono ai trequartisti e agli esterni di trovare spazi e accompagnare con maggiore continuità l'azione offensiva.

Pohjanpalo rimane comunque il principale riferimento avanzato dei rosanero. In una squadra che può contare sulla qualità e sulla capacità di attaccare la profondità di giocatori come Johnsen, Vavassori e Strefezza, il suo lavoro diventa fondamentale per creare opportunità anche per gli altri componenti del reparto. Il contributo del finlandese, quindi, non si misura soltanto attraverso le reti segnate, ma anche attraverso la capacità di mettere i compagni nelle condizioni di arrivare alla conclusione.

Al rientro dalla sosta, Inzaghi ritroverà un elemento centrale nel proprio progetto tattico. Il Palermo ha naturalmente bisogno dei gol del suo centravanti, soprattutto in una stagione caratterizzata da ambizioni importanti, ma non può rinunciare al lavoro che Pohjanpalo garantisce lontano dall'area di rigore. Le due partite con la Finlandia rappresentano così un'opportunità per ritrovare il feeling con la porta e tornare in Sicilia con nuove energie. Ritrovare la vena realizzativa dello scorso campionato sarebbe un ulteriore passo avanti per un attaccante che, anche quando non segna, continua a essere prezioso per gli equilibri offensivi rosanero.