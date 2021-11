Qual. Mondiali: la Macedonia degli ex Palermo accede agli spareggi. E Nestorovski…

La Macedonia del Nord ha battuto per tre ad uno l'Islanda e ha staccato il pass per giocarsi gli spareggi per accedere ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar

Mediagol (nic) ⚽️

Vittoria preziosa per la Macedonia del Nord nel match valido per la qualificazione per i prossimi Mondiali. Il tre ad uno inflitto ai danni dell'Islanda è valso l'accesso agli spareggi per Trajkovski e compagni. Proprio l'ex Palermo ha propiziato la rete del vantaggio macedone fornendo l'assist al compagno Alioski che ha incanalato il match sulla giusta direzione. Dopo il momentaneo pareggio firmato Thorsteinsson, la doppietta del centrocampista del NapoliElmas ha chiuso la gara.

Di seguito, la classifica definitiva del Gruppo J.

Germania 27

Macedonia del Nord 18

Romania 17

Armenia 12

Islanda 9

Liechtenstein 1

Di seguito, il post pubblicato su Facebook dall'ex Palermo Ilija Nestorovski, reduce da un brutto infortunio.