Italia, Mancini: “L’U21 deve essere più vicina alla nazionale maggiore. Europeo…”

Domani 21 giugno prenderà via l'Europeo U21 in Romania e Georgia. Tra i partecipanti anche la brillante Italia guidata dal ct Paolo Nicolato. Tra i convocati del tecnico diversi big del calcio italiano, protagonisti anche in nazionale maggiore, come Tonali o Gnonto. In vista dei match inaugurali, è intervenuto il ct della selezione maggiore Roberto Mancini. Di seguito le sue dichiarazioni in occasione della presentazione della nuova campagna promozionale della Regione Marche all'Enit di Roma: