Italia, definiti i quadri tecnici: un altro campione del Mondo entra nello staff

Volto nuovo nello staff delle giovanili dell'Italia: ecco il difensore ex Palermo e Juventus, Andrea Barzagli

Nuovo "vecchio" volto nel Club Italia . Un altro campione del mondo di Germania 2006 entra a far parte dell'organico tecnico alla guida delle nazionali azzurre. Si tratta di Andrea Barzagli , al primo vero incarico dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2019.

L'ex difensore di Juventus e Palermo, che già per alcuni mesi nel 2020 avevo affiancato Sarri in bianconero, ha appena conseguito il patentino UEFA A. Precisamente, Barzagli ricoprirà il ruolo di assistente tecnico delle nazionali giovanili maschili. Spazierà dall'Under 20 all'Under 15 unendosi così a Daniele Rossi.