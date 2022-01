Gravina: “Convocazione Balotelli in Nazionale? Dico la mia. Mancini e i giovani…”

Le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, circa la convocazione in Nazionale di Mario Balotelli

Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post Consiglio federale. Il numero uno della FIGC ripone la sua fiducia nel lavoro svolto dal commissario tecnico Roberto Mancini in vista degli spareggi validi per accedere al prossimo Mondiale che verrà disputato in Qatar. Dal ritorno in Nazionale di Mario Balotelli alla scelta di puntare su diversi giovani promettenti, Gravina si è detto in totale accordo con l'ex allenatore di Inter e Lazio, tra le tante.