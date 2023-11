Italia, Gravina: “Spalletti gran tecnico e capitale umano. Confronto con Mancini…”

E sul CT Spalletti - "Non farei un confronto con Mancini, al quale va sempre riconosciuto il lavoro che ha fatto per il calcio italiano, ricordiamo che ha ancora un record di imbattibilità e che ha vinto l'Europeo. Certo, c'è una macchia come la non qualificazione ai Mondiali. Spalletti non ha segreti, è molto aperto e diretto. Non è un tecnico che ama mascherare le sue visioni, ha parlato a lungo con i ragazzi e ha dichiarato in maniera netta e chiara la sua voglia di ricominciare un percorso progettuale assolutamente innovativo. Ha detto che adesso inizia il bello: ci sono due amichevoli a marzo e ne faremo altre due prima della fase finale degli Europei. La Nazionale non ha tante finestre a disposizione, ma Spalletti manterrà vivo il contatto andando personalmente in tutti i ritiri. È un bellissimo esempio".