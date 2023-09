Italia U21, Nunziata sfida la Turchia: “Più intensità e concretezza. Turnover…”

"Abbiamo analizzato le cose che non hanno funzionato al debutto e sono sicuro che certi errori non verranno ripetuti". Lo ha detto Carmine Nunziata, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turchia, in programma martedì 12 settembre, alle ore 18:30, allo Stadio Yildiz Entegre Kocaeli di Kocaeli, valevole per le qualificazioni agli Europei del 2025. Fra i temi trattati dal nuovo commissario tecnico dell'Italia U21 anche la prestazione offerta dagli Azzurrini contro la Lettonia. Ma non solo...