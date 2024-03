Italia U21-Lettonia U21, probabili formazioni: c’è Gnonto, Desplanches titolare

La gara valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei è in programma alle ore 18:15: ecco dove vederla in tv.

Mediagol ⚽️ 22 marzo 2024 (modifica il 22 marzo 2024 | 12:01)

Sono quattro i calciatori rosanero attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Tra questi anche Sebastiano Desplanches, oggi in campo al "Dino Manuzzi". Alle ore 18:15, a Cesena, l'Italia U21 ospiterà i pari età della Lettonia nella gara valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei. Gli Azzurrini sono reduci da due sfide affrontate nel mese di novembre, con la vittoria per 7-0 conquistata contro San Marino ed il pareggio per 2-2 contro l'Irlanda.

Intanto, l'ultimo precedente tra le due formazioni risale allo scorso 8 settembre: era il primo match dell’era Nunziata sulla panchina dell'Under 21, terminato con il risultato di 0-0, con la Lettonia che aveva dato qualche grattacapo a sorpresa agli Azzurrini. Stavolta l’Italia non vuole sbagliare nulla per garantirsi un biglietto per la Slovacchia. Desplanches e compagni, infatti, ancora imbattuti, sono al comando del Gruppo A a quota undici punti, frutto di tre successi e due pareggi. Ma il CT non fa calcoli: "Abbiamo due partite fondamentali in casa per il nostro cammino, dobbiamo cercare di ottenere il massimo per indirizzare la classifica. Sono del parere che siamo una squadra forte e i risultati nella maggior parte dei casi dipendono da noi: chiederò di giocare al massimo delle nostre possibilità per vincere".

Per l'occasione, Nunziata non avrà a disposizione Edoardo Bove - che ha lasciato il ritiro lunedì per una fascite plantare - e l'altro romanista Tommaso Baldanzi, tornato nella Capitale per un problema all'adduttore. Cristian Volpato, invece, in questi giorni non si è allenato a causa di un attacco influenzale. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 4-2-3-1. Davanti al portiere del Palermo, titolare inamovibile, Coppola e Pirola comporranno il tandem di centrali difensivi; Zanotti e Calafiori agiranno con ogni probabilità da esterni bassi sulle rispettive corsie. Prati, nelle vesti di playmaker, dovrebbe guidare un centrocampo completato dagli intermedi Fabbian e uno tra Miretti e Ndour. In avanti, spazio a Casadei a supporto di Esposito e Gnonto.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Fabbian, Prati, Ndour/Miretti; Casadei; Esposito, Gnonto. Allenatore: Nunziata.

LETTONIA U21 (4-2-3-1): Becks; Novikovs, Sliede, Kudelkins, Maslovs; Ammanis, Melniks; Rascevskis, Vapne, Melkis; Lizunovs. Allenatore: Basovs.

DOVE VEDERE ITALIA-LETTONIA U21 IN TV — La sfida Italia U21-Lettonia U21 sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 e sull’applicazione RaiPlay.

