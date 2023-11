Italia, Moscardelli: “Buongiorno forte. Chiesa ha lanciato frecciatina ad Allegri”

Felicità per la qualificazione dell' Italia ai prossimi Europei . Ospite di TvPlay, l'ex attaccante Davide Moscardelli ha parlato così della prova degli azzurri di ieri, in particolare della prestazione di Alessandro Buongiorno:

"Giocare con il peso di un’ammonizione una partita così delicata e con il risultato in bilico fino alla fine un po’ ti condiziona, quindi sicuramente è stato forte mentalmente, è stato concentrato fino alla fine e questo è un valore aggiunto in queste partite dove ci si gioca tanto".

CHIESA E ALLEGRI - "Il campo non mente mai. Ha fatto un’ottima prestazione e ha fatto due gol, che per uno che non segna tantissimo ma in Nazionale ci riesce con continuità significa che qualcosa c’è. Magari il gioco di Spalletti lo aiuta di più, anche se l’avversario della prima partita era un po’ più semplice. Poi ha anche lanciato una frecciatina ad Allegri, quindi vediamo adesso come si comporterà e che succederà anche in campionato"