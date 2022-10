Monza, Galliani: “Col Palermo il mio primo affare. Tre giorni del Condor? Vi spiego”

"Le trattative sono sempre state così tante perché io mi sono sempre occupato direttamente del calciomercato che è la cosa che ti diverte di più, quindi già nel '75. Io ho fatto più di 90 mercati tra Monza e MIlan per 45 anni. Anche i primissimi anni c'erano due Mercati, quello estivo che c'è sempre stato e un cosiddetto 'mercatino' di Novembre - al posto di quello di Gennaio - che durava poco più di una settimana dove potevi trasferire i calciatori ma solo tra serie diverse. Esempio, il mio primo affare e poi di fatto colpo avviene nel Novembre del '75 il Monza in Serie C scambia con il Palermo all'epoca in serie B, noi acquisiamo dai rosanero Ariedo Braida e diamo il nostro centravanti di allora Peressin, questa è stata la mia prima operazione con Ariedo che poi diventa mio amico fraterno e quando smette di giocare gli facciamo fare il dirigente del Monza, poi va a Udine e poi riesco a convincere il presidente Berlusconi a farlo diventare DS del nostro Milan. La mia caratteristica dei tre giorni del Condor sul Mercato? E' molto semplice, io ho sempre capito che se vuoi vendere devi cercare di farlo a inizio mercato, se vuoi comprare devi farlo alle ultime ore di mercato. Perché una cosa in comune che hanno un po' tutti i club in Europa è il fatto di avere giocatori in esubero, quindi un'ora prima della chiusura del calciomercato in linea di massima riesci a portare a casa dei giocatori che a Luglio non avresti mai potuto prendere a determinate condizioni. Da questa intuizione, che poi non serviva un genio a cogliere, è nata questa storia dei giorni del Condor"