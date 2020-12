Milan-Parma, Pioli nel post gara: “Match difficile ma pareggio meritato. Secondo posto? Firmerei solo per il rinnovo”

Milan–Parma termina 2-2, Theo Hernandez regala il pareggio al 91′ ai rossoneri.

Stefano Pioli, durante il post gara contro i ducali, ha commentato ai microfoni di Sky Sport, il match: “Rimane una serata storta, è un momento in cui abbiamo difficoltà. La nota stonata sono i tanti infortuni: dispiace aver perso Gabbia e Bennacer. Non abbiamo approcciato bene la gara, siamo stati troppo molli. E poi la gara si è fatta difficile contro un avversario che ha fatto una buona gara, sono stati molto bravi a ripartire. Abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare prima, ma siamo una squadra con cuore e carattere e l’abbiamo ripresa nel finale”.

Un punto guadagnato o due persi? – “Noi giochiamo sempre per vincere, credo che si siano state le possibilità di portare a casa i tre punti. Abbiamo lasciato poco al Parma, che ha tirato in porta due volte, ma è vero che abbiamo commessi errori sui loro gol. E’ stata una partita non facile, che nel primo tempo abbiamo sviluppato bene, mentre nella ripresa siamo stati meno lucidi: abbiamo però pareggiato meritatamente”.

IL PESO DELL’ASSENZA DI IBRA – “Che con Zlatan siamo molto forti nessuno ne può dubitare. Ma abbiamo creato tanto anche oggi, riempiendo spesso l’area con tanti giocatori. Rebic è più di movimento mentre Ibrahimovic di posizione: è importante aver fatto bene anche senza di lui”

GLI ERRORI SUI GOL SUBITI – “Dobbiamo dare merito al Parma e ai suoi giocatori. Cornelius è un giocatore che fa giocare molto bene la squadra e fa salire i compagni. Poi c’erano due esterni molto veloci e bravi nell’uno contro uno. Sul primo gol ci siamo schiacciati troppo a difendere la porta, pur essendo in superiorità. Siamo stati invece un po’ lunghi nell’azione del secondo gol. Ma abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare prima, abbiamo dimostrato un ottimo carattere. E’ un passo in avanti nella crescita di questa squadra così giovane”.

CALENDARIO INTENSO E FATTORE FISICO IN VISTA DELLA SOSTA NATALIZIA – “Secondo me stiamo bene, sia dal punto di vista fisico che mentale. Siamo pronti e preparati. Quasi tutti i giocatori di stasera non avevano giocato giovedì. Sapevamo di giocare 11 partite in 30 giorni e quello che dispiace è l’avere tanti infortuni che tolgono rotazioni”.

RABBIA PER IL RISULTATO, FATTORE POSITIVO – “La sensazione è che la squadra non sia uscita dal campo completamente soddisfatta per il risultato, e questo è un aspetto importante. Sapevamo di poter vincere la partita, ma abbiamo trovato difficoltà. Però con generosità abbiamo trovato un pareggio importante. Il Milan non va in Champions League da tantissimo tempo. L’obiettivo dichiarato era quello di migliorare il campionato scorso. Oggi non firmerei per il quinto posto, significherebbe migliorare il campionato scorso ma non firmerei. La squadra è ambiziosa. Se firmerei per il secondo posto? In questo momento firmerei solo il rinnovo di contratto” – Stefano Pioli termina con una nota ironica le sue dichiarazioni.