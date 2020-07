Lazio, Eriksson ci crede: “La squadra di Inzaghi può ancora dire la sua nella corsa con la Juventus”

Eriksson e la corsa scudetto, lo svedese ci crede.

E’ il tecnico della Lazio dal 1997 al 2001 ad esporsi in merito al possibile finale di stagione del campionato di Serie A ad oggi ancora in corso. Sven-Goran Eriksson, allenatore svedese già vincitore di un campionato italiano proprio con i biancocelesti, ha voluto dire la sua in merito alla compagine di Simone Inzaghi e al loro percorso in questa stagione, non ancora terminata a causa della pandemia da Covid-19. L’ex allenatore dei biancocelesti, ai microfoni di “Radio Musica Television”, ha infatti dichiarato:

“Sotto la guida di Simone Inzaghi, la Lazio sta giocando un grande calcio. Credo che i biancocelesti possano dire ancora la loro per quanto riguarda la lotta scudetto. Certo, sarà dura, ma la Juventus non mi sembra quella squadra inarrestabile che siamo abituati a conoscere. Io penso che il tricolore sia ancora in ballo. Sono contento di vedere che alcuni miei ex calciatori sono diventati degli allenatori di successo. Qualcuno si capiva già che avrebbe avuto una grande carriera come tecnico. Non posso che essere contento di questo. Eravamo una grande squadra, avevamo classe e mentalità dalla nostra parte. Fu bello battere il Manchester United di Alex Ferguson in Supercoppa europea“.