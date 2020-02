Verona-Juventus, Sarri alla vigilia: “Sarà dura, loro pericolosi. CR7 a Sanremo? Vi dico la mia…”

Parola a Maurizio Sarri.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, in programma sabato sera allo Stadio “Marcantonio Bentegodi”: dal momento delle due squadre, reduci rispettivamente dal pareggio maturato mercoledì sera contro la Lazio e dalla discussa vittoria conquistata contro la Fiorentina, alla possibilità di vedere in campo dal primo minuto il tridente formato da Paulo Dybala, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Ma non solo…

“Il Verona sta facendo una grande stagione, è una squadra pericolosa e ben allenata. Sarà dura, lo sappiamo tutti. Dybala-Costa-Ronaldo in avanti per non dare riferimenti? Su questa cosa c’è un doppio pensiero: si può avere un attaccante che apre gli spazi o uno che dà profondità. Non escludo nulla. Non penso che Cristiano Ronaldo sia stato distratto da Sanremo. Oggi si presenterà alla grande in allenamento, come ha sempre fatto”, sono state le sue parole.

MODULO E SINGOLI – “Modulo? Mi adatterò e dipenderà dai giocatori che mi danno più garanzie. Avendo Douglas Costa a disposizione il 4-3-3 può essere più facile, ma se riterremo il 4-3-1-2 più funzionale non sarà un problema. Possiamo cambiare. È vero che i nostri centrocampisti hanno segnato poco, ma abbiamo compensato con i gol dei difensori. Rabiot sta crescendo ed è in un buon momento, la continuità può aiutarlo. Ma non dimentichiamoci di Matuidi, che sulla lunga distanza è utilissimo. Riguardo Buffon ci stiamo confrontando con lo staff per gestire le sue partite, ma in questo mese giocherà sicuramente”.

DA CHIELLINI A DANILO – “Chiellini sta procedendo come da programma, sta facendo grandi passi avanti. Clinicamente è guarito, ora bisogna sentire le sue sensazioni. Danilo è nella fase in cui deve recuperare la forma atletica, si sta allenando in campo da solo. Per il suo rientro non credo manchi troppo, spero che la settimana prossima possa allenarsi con noi”, ha concluso Sarri.