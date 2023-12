Pogba, mano pesante della Procura antidoping: chiesti quattro anni di squalifica

La Procura nazionale antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il calciatore della Juventus, Paul Pogba.

Possibile stangata per Paul Pogba , risultato positivo dopo le analisi svolte a margine della sfida di campionato tra la Juventus e l'Udinese, andata in scena lo scorso 20 agosto.

La Procura antidoping ha infatti concluso l'iter processuale che vedeva al centro dell’indagine il calciatore bianconero per sostanze proibite che rimandano al testosterone. Le successive controanalisi svolte al laboratorio romano dell’Acqua Acetosa, avevano poi confermato la positività al Dhea. Al termine degli accertamenti la Procura ha chiesto una squalifica di 4 anni: sanzione prevista per doping nel caso non ci sia patteggiamento. Pogba andrà quindi a processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.