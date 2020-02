Lione-Juventus, Ramsey: “Al ritorno servirà maggiore concentrazione. Contro l’Inter…”

La Juventus cade contro il Lione.

In occasione dell’andata degli ottavi di Champions League, il Parc Olympique Lyonnais ha ospitato la sfida tra il Lione e la Juventus. I padroni di casa hanno trionfato 1 a 0 grazie al gol di Tousart, che ha affondato i bianconeri obbligati ad una grandissima prestazione al ritorno per ribaltare il risultato e ottenere il passaggio ai quarti di finale.

Al termine del match il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, non abbiamo giocato il match che volevamo nonostante ci abbiamo provato fino alla fine. Soprattutto nella ripresa ci siamo ricompattati e cercato di creare diverse occasioni da rete, ora c’è tanto da lavorare ma siamo fiduciosi per il futuro e per la partita di ritorno perché il nostro è un gruppo unito. Sono tutte partite difficili, soprattutto in Champions League, ma come ho detto prima è solo il primo tempo di una partita dura e quindi adesso servirà concentrarsi in vista della gara di ritorno. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare meglio di quello che è accaduto oggi, adesso voltiamo pagina e pensiamo alla sfida contro l’Inter di domenica sera. Loro dovranno venire a Torino e per noi sarà più facile fare risultato davanti al nostro pubblico“.