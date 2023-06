Juventus, sciolte le riserve: Allegri rifiuta l’Al Hilal e aspetta Giuntoli. Il punto

La Juventus deve velocizzare la programmazione della prossima stagione. Massimiliano Allegri dopo le ultime sirene proveniente dall' Arabia Saudita , ha giurato ancora una volta amore alla " Vecchia Signora " ed è pronto a mettersi a disposizione e onorare il suo ultimo biennio da tesserato bianconero, come da contratto (pattuito nel 2021). Il tecnico livornese ha da poco rifiutato un triennale da trenta milioni a stagione dall' Al Hilal , terminerà le vacanze e rimarrà in attesa di conoscere il nuovo responsabile dell'area tecnica: Cristiano Giuntoli è vicino alla separazione dal Napoli e potrebbe accasarsi alla società piemontese per coadiuvare Manna o prenderne il posto.

L'ex allenatore di Milan, Cagliari e Sassuolo tra le altre, non è mai riuscito ad impiantare un gioco convincente alla squadra, ma ha tenuto botta sotto il profilo della gestione e della compattezza del gruppo, in grado di collezionare 72 punti in 38 gare fino a poche settimane fa. Poi la doppia eliminazione in Coppa Italia ed Europa League: semaforo rosso alle porte della finale in entrambe le competizioni contro Inter e Siviglia. Dunque, la prossima stagione deve essere quella del riscatto, dopo due stagioni di zero titoli.