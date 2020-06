Juventus-Lecce, Sarri: “Faticato a carburare, ma mentalità buona. Contento per il gol di Higuain”

Un altro successo per la Juventus.

Il club di Torino, nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A, ha conquistato altri tre punti preziosi per la corsa allo scudetto battendo il Lecce allo Stadium. Quattro a zero, il risultato finale, firmato da Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo (su calcio di rigore), Gonzalo Higuain, quest’ultimo subentrato nel finale, e Matthijs De Ligt.

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione vincente dei suoi: “Ho visto una gara più sofferta di quella contro il Bologna, soprattutto a livello fisico. Abbiamo faticato a carburare, ci siamo riusciti soltanto alla fine del primo tempo. La mentalità è stata buona però, perché anche a partita chiusa abbiamo continuato a giocare. L’approccio alle partite, giocando ogni tre giorni, è difficile. La superiorità numerica ci ha agevolato. Scudetto? Noi pensiamo a noi e a fare risultato. Dobbiamo avere la mentalità di questa sera, nonostante le difficoltà iniziali. Higuain? Gonzalo ha passato un momento difficile, a livello personale e globale. Il Covid lo ha colpito molto, lasciandogli un segno forte addosso. Pensava il calcio fosse una cosa di cui non occuparsi in quel momento. Poi c’è stato l’infortunio. Sono contento del gol. È un giocatore che può darci un grande aiuto. Difesa? Sono stati altissimi. Anche loro hanno sofferto l’inizio della partita. La sostituzione di Rabiot è stata tattica, data la superiorità numerica ho voluto inserire un attaccante. Douglas Costa in panchina è un’arma straordinaria, soprattutto nei momenti di calo, perché può stravolgere la partita. Devo tenerlo motivato però, quindi devo anche farlo partire titolare ogni tanto. Pjanic? Non so se rimarrà o meno. Non ho ricevuto comunicazioni. Quest’anno il mercato inizia a settembre, staremo a vedere. È un professionista molto intelligente e non avrà ripercussioni, sa adeguarsi. Se dovesse andare via non ho nessuna preoccupazione”.