Juventus, l’Al Hilal rilancia per Allegri: dieci milioni alla firma. I dettagli

Allegri non è mai riuscito ad impiantare un gioco convincente alla squadra piemontese, ma ha tenuto botta sotto il profilo della gestione e della compattezza del gruppo, in grado di collezionare 72 punti in 38 gare di campionato. Nella parte finale del percorso la doppia eliminazione in Coppa Italia ed Europa League: semaforo rosso alle porte della finale in entrambe le competizioni contro Inter e Siviglia. Cocenti delusioni che hanno indebolito notevolmente la sua posizione. Il futuro (conferma a parte) resta comunque incerto. "La Juve è stata una scelta di cuore, fatta per il figlio Giorgio, che vive a Torino con l’ex compagna e anche per l’amicizia con Andrea Agnelli. Chissà se un rilancio degli arabi riuscirebbe a fargli cambiare idea", chiosa 'La Gazzetta dello Sport'.