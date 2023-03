Juventus, Kostic: “Europa League obiettivo principale. Vlahovic? Deve sbloccarsi”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'esterno sinistro bianconero

"Il Friburgo è un avversario tosto, compatto, solido. Dovremo controllare tutte le situazioni di gioco: sono bravi ad adattarsi all'avversario. Sono felice di ritrovarli, è un'ottima squadra con un ottimo allenatore come Streich". Lo ha detto Filip Kostic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Friburgo, in programma giovedì sera all'Allianz Stadium e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Diversi i temi trattati dall'esterno sinistro della Juventus, tra i calciatori più in forma del momento: dagli obiettivi della compagine allenata da Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta rimediata in campionato contro la Roma, alle prestazioni offerte fin qui da Dusan Vlahovic. Ma non solo...

"Per vincere questa Europa League, che è il nostro obiettivo principale, dovremo superare il Friburgo. Meritano tutto quel che gli sta accadendo di positivo. E' difficile giocarci contro, abbiamo però la nostra qualità, spero che proseguiremo in questo cammino. Vogliamo arrivare più avanti possibile, iniziamo domani e andiamo gara dopo gara. Ho già vinto l'Europa League? Conosco la competizione, l'ho vinta con l'Eintracht. E' il nostro sogno vincere l'Europa League, con la Juventus è diverso: gli obiettivi erano altri ma ora vogliamo vincerla. Ogni competizione è importante, il mio obiettivo è sempre dare il 100%", le sue parole.

LE DIFFERENZE -"Questo è un campionato diverso, c'è un modulo, faccio quello che dice il mister, mi adatto alle esigenze. E' il mio lavoro e cerco di dare il 100% ogni settimana. Non ho avuto momenti difficili, qui sono felice. Mi hanno aiutato molto i compagni e lo staff, non ho trovato grandi difficoltà. Quando Allegri dice qualcosa devo eseguirlo, è la mia attitudine. Forse gioco meglio in fase difensiva ma posso migliorare, però per ora va bene".

SU VLAHOVIC -"Abbiamo parlato molte volte. Questi momenti li passa ogni calciatore, però sono felice, è un professionista. Ha solo bisogno di un gol per sbloccarsi, per ricostruire la sua fiducia, spero che segni domani. Come stiamo affrontando questo momento difficile? Vogliamo sempre giocare la Champions. Quello che accade fuori dal campo non è una nostra preoccupazione, giocare è la nostra priorità. La Juventus ha grandissima qualità, vogliamo vincere. Siamo compatti, solidi, siamo una squadra molto attenta. Abbiamo fatto sempre tutto insieme, siamo coesi. Se voglio lasciare il segno in Europa? Ogni partita è molto importante, il calcio è sempre il mio primo pensiero. Magari posso segnare ancora dopo le ultime due volte", ha concluso Kostic.