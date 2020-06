Juventus, Khedira: “Vincere è una droga, vogliamo la Champions. Svelo chi sono i miei idoli”

Sami Khedira si racconta.

Il centrocampista della Juventus, tra passato, presente e futuro, ha parlato di sé nel corso di una diretta Instagram con i fans. Tanti gli obiettivi e le ambizioni del classe ‘87, che non vede l’ora di poter tornare in campo per alzare al cielo nuovi trofei. Finora, nel suo palmarès bianconero, quattro campionati italiani, tre Coppe Italia e due Supercoppe. All’appello manca una Champions League, che il calciatore tedesco ha già vinto con la maglia del Real Madrid nella stagione 2013/14.

”Ho tanta voglia di vincere — ammette Khedira —. È per questo che gioco a calcio. Io ho vinto quasi tutto. Vincere è come una droga. Se non vinci per un anno tutti i titoli, l’anno dopo dovrai provare a vincere ancora tutto. Il mio sogno è vincere la Champions League con la Juventus. Ci siamo andati vicini tre anni fa in finale contro il Real Madrid. Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions. È il mio sogno ed è il sogno anche di tutti gli juventini. Idoli? Sicuramente Zidane e Vieira. Sono giocatori diversi ma entrambi eccezionali. Zidane era uno dei migliori giocatori di sempre: era elegante e quello che faceva in campo sembrava semplice. Dall’altra parte Vieira, forte e intelligente. È stato bello vederli giocare e quindi volevo essere come loro“.

