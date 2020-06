Real Madrid, Modric: “Mourinho ha fatto piangere CR7. Rigore contro la Juventus? Sacrosanto”

Il racconto di Luka Modric.

Il centrocampista croato, durante i tanti anni trascorsi al Real Madrid, ha ottenuto grandissimi successi, conquistando quattro volte la Champions League e riuscendo ad ottenere anche il Pallone d’Oro interrompendo così il dominio incontrastato di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Pallone d’Oro, Modric punge CR7: “Il rispetto è un fattore principale, anche quando non vinci…”

Modric è dunque stato allenato anche dai migliori allenatori in circolazione, come Zinedine Zidane e José Mourinho. Recentemente il centrocampista croato ha pubblicato un libro autobiografico intitolato “A modo mio”, dove ha raccontato del rapporto di certo non idilliaco tra lo Special One e CR7:

“Stavamo vincendo in Coppa di Spagna per 2-0 ma Ronaldo non inseguì il terzino avversario in una loro azione di rimessa. Vidi José furioso con Cristiano e i due battibeccarono a lungo in campo. Rientrati negli spogliatoi per l’intervallo vidi Ronaldo disperato, sul punto di piangere. Disse: ‘Faccio del mio meglio e lui continua a criticarmi’. Dopo poco entrò Mourinho e cominciò ad infierire sul portoghese contestando la sua responsabilità durante la partita. Gli animi si scaldarono così tanto che solo l’intervento dei compagni evitò una vera e propria rissa tra loro due“.

VIDEO Real Madrid, assist di Zidane e gol di Modric: l’allenamento dei Blancos diventa show!

Infine Modric ha raccontato il contestatissimo rigore assegnato al Real Madrid durante la sfida contro la Juventus, parlando anche della splendida rovesciata realizzata da CR7: “Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. La verità è che quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto. La rovesciata di CR7? Si alzarono tutti in piedi per applaudirlo. Una scena dettata dal fatto che i tifosi italiani sapevano che Cristiano sarebbe approdato alla Juve da lì a tre mesi“.