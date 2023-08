Juventus, Kaio Jorge: “Mai pensato di arrendermi, finalmente sono tornato”

Le dichiarazioni di Kaio Jorge, attaccante della Juventus, al termine dell'amichevole in famiglia con la squadra Next Gen

Kaio Jorge è tornato finalmente a pieno regime, dopo il grave infortunio patito e febbraio 2022. Solo nove presenze infatti lo scorso campionato, concluso anzitempo per la rottura del tendine rotuleo. Al momento l'attaccante brasiliano è stato aggregato alla formazione della Juventus Next Gen, militante in Serie C. Il classe 2002 è stato protagonista nell'amichevole disputata in famiglia tra le due compagini bianconere, in cui ha segnato una tripletta. Adesso proseguirà la preparazione agli ordini di Allegri. Ecco tutta la sua felicità su Instagram: