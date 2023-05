Juventus, Bonucci: “Gol a Palermo indimenticabile. Le finali di Champions League…”

Lenardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus , si è raccontato ai canali ufficiali del club bianconero per commentare alcuni dei momenti più significativi che lo hanno portato a raggiungere le 500 presenze con la "Vecchia Signora". Da sempre con il "vizio del gol", una rete nella stagione 2011/2012 al "Renzo Barbera" contro il Palermo è valsa il sorpasso al Milan in testa alla classifica di Serie A, con la vittoria finale dei piemontesi:

" Il gol che ho segnato al Palermo è stato bello pesante. Di quella giornata non mi dimentico nulla, sento ancora le urla mie e dei miei compagni in hotel quando il Milan pareggiò nel pomeriggio e la sera avevamo troppa voglia di andarci a prendere quella vittoria. Regalare una gioia così grande ai tifosi è stata una pienezza di cuore enorme. Impossibile da dimenticare un gol del genere'.

Le due finali di Champions League perse - "Abbiamo iniziato a giocare a calcio per vivere quelle partite li. Abbiamo incontrato il Barcellona più forte di tutta la storia, contro il Real invece avevamo sottovalutato delle cose. Tutti ci davano per favoriti ma contro il Real non sei mai favorito, poi quando subisci un gol come quello di Casemiro ti spezza le gambe. Io ricordo nei giorni precedenti che a colazione Gigi si metteva a fare le uscite basse sulla moquette della sala da pranzo. Prima di quelle gare ti senti un leone in gabbia che non vede l'ora di giocare quella partita".