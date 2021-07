Calciomercato Juventus, sogno Icardi: CR7, Mbappé e il Psg, ecco tutti gli scenari

Mauro Icardi si propone alla Juventus dopo due stagioni non esaltanti con la maglia parigina. CR7 e Kylan Mbappé potrebbero diventare protagonisti di un intrigo di calciomercato con Psg e Real Madrid

Sicuramente a Vinovo il profilo di Icardi è molto gradito, in primis dall'attuale tecnico bianconero, Max Allegri, che ha sempre avuto un debole per gli attaccanti d'area di rigore, abili nello sbagliare pochissimo sotto porta. Sicuramente la spinosa e tormentata vicenda di mercato fra l'argentino e la Juventus non finisce qui, ma indubbiamente non sarà facile vederla concludersi felicemente in tempi brevi. Non c'è da dimenticare che al PSG c'è un certo Kylian Mbappé, che, prima di fare spazio a Ronaldo, dovrà trovarsi una sistemazione da lui gradita, come il Real Madrid di Florentino Pérez da sempre interessato al talento francese.