Italia, Zaniolo: ” C’è tanto rammarico, mi romperei il ginocchio di nuovo pur di esserci”

Nicolò Zaniolo affranto per non poter partecipare all’Europeo.

Il talento della Roma dopo l’ennesimo infortunio al ginocchio non è riuscito a recuperare in tempo per poter essere uno dei protagonisti azzurri a Euro 2020. Il giovane talento giallorosso, in vista dell’inizio della manifestazione iridata, ha analizzato la stagione appena conclusasi.

“Pensando al bene dell’Italia e ai compagni che se lo sono meritato sul campo. È tutto l’anno che li guardo in tv. Il ct mi ha chiamato tante volte, ha deciso e mi ha spiegato la ia decisione. Lo capisco. Poi certo, un po’ di rammarico c’è perché ci speravo. Ma alla fine. se tutto andrà bene. ci saranno Mondiali e Europei, quanti ne voglio. Mi sarei rotto un’altra volta il ginocchio. Qatar 2020? Quello è l’obiettivo, però facciamo passo dopo passo, Vinciamo l’Europeo, poi si potrà dire la nostra anche al Mondiale”.