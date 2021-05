Italia-San Marino, Bernardeschi al veleno: “In azzurro posso rischiare le giocate”

L’Italia strapazza 7-0 il San Marino.

Gli azzurri hanno approcciato al meglio alla sfida contro la Nazionale sammarinese nell’amichevole in vista dell’esordio all’Europeo del prossimo 11 giugno. Al termine del match sono arrivate le parole al veleno di Federico Bernardeschi che ha attaccato il suo ormai ex tecnico, Andrea Pirlo. Le parole del calciatore della Juventus nel corso dell’intervista rilasciata a Rai Sport.

“Ringrazio il mister, mi ha sempre dato fiducia. Qui mi diverto, e quando mi diverto vengono fuori le qualità e per me è fondamentale. Perché qui rischio la giocata e alla Juventus no? Qui mi fanno rischiare la giocata… È semplice. L’Europeo? Qui la qualità è altissima, non è facile per il mister, siamo stati tutti bravissimi a metterlo in difficoltà nelle scelte. Sono due anni che siamo bravi, il mister ha creato un grandissimo gruppo. Qui siamo a casa, a prescindere dalle scelte, il gruppo è sano e vivo. La Juventus con Allegri? Sono felice. Spero di godermi ancora il mister, lo voglio davvero, è quello che cercherò di fare. Sono felice del suo ritorno. E’ sempre stato un grande, ha sempre gestito alla grande i calciatori portando risultati”.