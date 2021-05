Italia-San Marino, Mancini: “Ho ancora un paio di dubbi, Bernardeschi una certezza”

L’Italia strapazza 7-0 il San Marino.

Gli azzurri hanno approcciato al meglio alla sfida contro la Nazionale sammarinese nell’amichevole in vista dell’esordio all’Europeo del prossimo 11 giugno. Al termine del match sono arrivate le parole del commissario tecnico, Roberto Mancini, che ha rivelato di avere ancora un paio di dubbi. Le sue dichiarazioni ai microfoni della Rai.

“Il risultato era scontato, contava essere aggressivi e andare bene coi passaggi in velocità. Qualche dubbio ce l’ho, una partita non li può cambiare più di tanto. Bernardeschi? Con noi ha sempre fatto bene, ci ha dato mano a qualificarci. Per l’Europeo è una certezza, sì. Kean? Deve aver preso una botta subito, infatti a fine primo tempo è uscito perché aveva qualche problema. Ha fatto bene al PSG, ha grandi margini: è giocatore importante. Un paio di scelte mi mandano in difficoltà, ho due coppie di giocatori bravissimi. Raspadori? Ha fatto bene negli ultimi 3 mesi, avevo promesso all’U21 di darlo per il Portogallo. Poi non stava bene per scendere in campo stasera. Vedremo”.