Champions League, Inter-Shakhtar Donetsk 2-0: super Dzeko, Inzaghi si gode la vetta

Terza vittoria in Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Una doppietta di Edin Dzeko stende lo Shakhtar Donetsk e porta la formazione nerazzurra in testa alla classifica del Gruppo D in attesa della gara del Real Madrid

L'Inter vince ancora in Champions League. Una doppietta del bomber bosniaco, Edin Dzeko, regala agli uomini di Inzaghi la terza vittoria nel Gruppo D e porta i nerazzurri in testa alla classifica, in attesa della gara di stasera tra Sheriff Tiraspol e Real Madrid.

La compagine nerazzurra non era riuscita nel primo tempo a rompere il muro difensivo di Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo. Nella seconda frazione di gioco, Dzeko ha portato in vantaggio i padroni di casa con un rasoterra piazzato da dentro l'area di rigore che non ha lasciato scampo all'estremo difensore ucraino. Solamente sei minuti dopo l'ex Roma ha trovato il bis: cross al bacio di Ivan Perisic e il numero nove ha dovuto solamente spingere in porta di testa per il 2-0 definitivo.

