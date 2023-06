Calciomercato Inter, c’è lo sgarbo al Milan: Thuram ha detto sì ai nerazzurri

L'Inter sta entrando nel vivo del calciomercato estivo. Dopo aver chiuso per Bisseck, nel mirino c'è Marcus Thuram, attaccante svincolato

I derby non si giocano, ma si vincono. Questa una vecchia legge del calcio, che riguarda soprattutto le stracittadine. Precetto non scritto che riguarda anche il calciomercato. Marcus Thuram sembrava essere vicino a firmare con il Milan, per sostituire la pesante assenza di Zlatan Ibrahimovic e la probabile cessione di Divock Origi. E invece il colpo di fulmine si chiama Inter, nel periodo più complicato nella sponda rossonera di Milano.