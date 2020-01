Genoa-Roma, Pandev: “Non voglio pensare alla retrocessione, ecco qual è il mio sogno”

Il Genoa dovrà rialzarsi dopo la sconfitta subita in quel di Verona per 2-1.

I rossoblu dovranno vedersela contro la Roma di Paulo Fonseca che negli ultimi due turni di campionato ha trovato altrettante sconfitte contro Torino e Juventus. L’attaccante dei liguri, Goran Pandev, attraverso le colonne de “Il Secolo XIX”, ha parlato del momento della squadra che attualmente si trova in una posizione di classifica più che delicata.

“Chiudere così sarebbe brutto. Non voglio neanche pensare di retrocedere. Io voglio finire in bellezza. Fisicamente sto bene ma qui c’è da sudare, altro che divertimento. Vedremo. Il Genoa ancora in A e la Macedonia all’Europeo. È il quinto anno che gioco qui e ormai mi sento un genoano”.

