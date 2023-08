Genoa, Retegui: “Ho scelto l’Italia per la Nazionale. Accoglienza in rossoblù…”

"Ho accettato di venire in Italia perché sapevo che sarebbe stato molto meglio per me in chiave azzurra. Voglio continuare a giocare nell’Italia, è il massimo. E’ importante essere più vicino alla Nazionale. Il fatto di giocare nel Genoa sarà un grande aiuto, Ciro Immobile lo vedo come un compagno, mi ha trattato benissimo quando sono arrivato in Nazionale. La Lazio è un’altra cosa, andremo là per essere protagonisti. Accoglienza? E’ stato sorprendente per me e per la mia famiglia trovare un entusiasmo simile al mio arrivo. Qualcosa davvero di inimmaginabile. Dico grazie alla dirigenza, a Flavio (Ricciardella, il d.g. che ha seguìto per un mese e mezzo la trattativa), alla mia famiglia, e a coloro che hanno creduto in me. Mi avevano detto che avrei assistito a uno spettacolo fantastico, ma così..."