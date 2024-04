Il Palermo targato Michele Mignani, al debutto sulla panchina rosanero, a caccia dei tre punti e di riscatto nel match in programma sabato pomeriggio contro la Sampdoria. Alle ore 16:15, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B, la tredicesima del girone di ritorno.

I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo l'ennesima sconfitta rimediata all'Arena Garibaldi di Pisa, fatale all'ormai ex tecnico Eugenio Corini, sollevato in settimana dall'incarico. Quattro i ko nelle ultime cinque partite: numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota quarantanove punti, con cinquantacinque reti all'attivo e quarantacinque gol subiti, a -9 dal secondo posto occupato dal Como.

Le due formazioni torneranno ad affrontarsi dopo la vittoria per 1-0 conquistata dalla Sampdoria al "Ferraris" lo scorso 4 novembre, alla luce della rete siglata da Fabio Borini al minuto 44 del primo tempo. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Andrea Pirlo - reduce da quattro successi consecutivi ed a -6 dai rosanero - il nuovo allenatore del Palermo non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Filippo Ranocchia, oltre agli squalificati Claudio Gomes e Mamadou Coulibaly.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio di Mignani: il tecnico ex Bari predilige due sistemi di gioco. Il 4-3-1-2 e il 4-3-3, nel dettaglio, sono i moduli che ha utilizzato di più durante la sua carriera. Ed il ruolo di trequartista ha sempre avuto un ruolo determinante: un "attaccante particolare, che dovrà muoversi negli spazi tra le linee", come ha spiegato lo stesso Mignani quando sedeva sulla panchina biancorossa. Pertanto, in attesa del ritorno di Ranocchia, questo ruolo potrebbe ricoprirlo Insigne, che già a Frosinone ha avuto tale compito, Di Mariano o anche Di Francesco.

Tra i pali - salvo sorprese - ci sarà Pigliacelli, con Lucioni e Ceccaroni che comporranno il tandem di centrali difensivi; mentre Diakité e Lund agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. Stulac, nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato con ogni probabilità dagli intermedi Segre ed Henderson (o Vasic). In avanti, certa è la presenza di Brunori, con la possibilità di vedere in campo uno tra Soleri e Mancuso e lo stesso Di Francesco in buon stato di forma. Il dubbio è chi gioca sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-SAMPDORIA:

FORMAZIONI

Serie B 06/aprile ore 16:15 PALERMO SAMPDORIA 4-3-1-2 Modulo 3-5-2 Michele Mignani Allenatore Andrea Pirlo

In campo Mirko Pigliacelli 22 Salim Diakité 23 Fabio Lucioni 5 Pietro Ceccaroni 32 Kristoffer Lund 3 Jacopo Segre 8 Leo Stulac 6 Liam Henderson 53 Federico Di Francesco 17 Matteo Brunori 9 Edoardo Soleri 27 Filip Stankovic 1 Giovanni Leoni 46 Facundo Gonzalez 33 Daniele Ghilardi 87 Petar Stojanovic 40 Fabio Depaoli 23 Ebrima Darboe 55 Pajtim Kasami 14 Antonio Barreca 3 Valerio Verre 10 Manuel De Luca 9