Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma venerdì sera contro la capolista Parma . Alle ore 20:30, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B , la quindicesima del girone di ritorno.

I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo i due pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria e Cosenza, preceduti da quattro sconfitte rimediate in cinque partite, fatali all'ormai ex tecnico Eugenio Corini: numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota cinquantuno punti, con cinquantotto reti all'attivo e quarantotto gol subiti. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi dopo il pari per 3-3 maturato allo Stadio "Ennio Tardini" lo scorso 10 dicembre, alla luce della doppietta di Matteo Brunori e del gol di Jacopo Segre; per i gialloblu in rete Nahuel Estevez, Valentin Mihaila e Gabriel Charpentier.