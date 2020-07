Roma-Fiorentina, Iachini: “Sul secondo gol deviazione di Chiffi. Con Commisso rapporto di stima”

Sconfitta per la Fiorentina.

In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra la Roma e la Fiorentina, che si sono affrontati sul campo dello stadio Olimpico: a vincere sono stati i giallorossi grazie ai due calci di rigore realizzati da Jordan Veretout, che hanno reso vano il gol del momentaneo pareggio realizzato da Milenkovic.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il tecnico dei viola, Beppe Iachini, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini:

“Stiamo spingendo tantissimo, abbiamo fatto qualche errore di troppo. L’episodio finale ci ha lasciato con l’amaro in bocca perché c’è stato un tocco che l’arbitro avrebbe dovuto ravvisare. L’ha toccata lui e doveva scodellare il pallone. La protesta con l’arbitro? Avevo visto questa deviazione di Chiffi e questa cosa andava rimarcata. Troppi errori qualitativi. Nella ripresa siamo venuti fuori, sull’1-1 poi non ci siamo fermato, siamo andati bene in ripartenza. Davanti non siamo sempre lucidi, questo è un nostro difetto. C’è rammarico, ma i ragazzi stanno dando tanto e meritano elogi. Commisso? C’è un rapporto di stima per il lavoro svolto. All’inizio c’era anche un po’ di paura, la situazione era pericolosa. Poi c’è stata l’interruzione e dopo siamo stati la miglior difesa del campionato. C’è stata una crescita importante, del futuro parleremo con calma, ci confronteremo“.