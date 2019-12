Fiorentina, ecco l’ufficialità: Iachini è il nuovo allenatore. Il comunicato

Beppe Iachini è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina.

La sconfitta maturata dalla Viola sabato scorso contro la Roma (risultato finale 4-1) è stata fatale per Vincenzo Montella. Il tecnico è stato, infatti, esonerato ieri. In queste ore il club di Rocco Commisso non ha avuto dubbi in merito al suo sostituto ed ha ingaggiato Beppe Iachini. L’annuncio è arrivato, tramite il sito ufficiale della società, pochi istanti fa, ma non si conoscono ancora i dettagli del contratto. Di seguito il comunicato.

“ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese. Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre“.

