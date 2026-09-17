Ilsi sofferma sulla situazione tra i pali del, condestinato a partire ancora titolare sabato contro il, alle prese con un sovraccarico muscolare, continuerà invece il proprio percorso di recupero senza essere forzato.

La prestazione offerta da Fortin ad Avellino ha infatti convinto Inzaghi. Al Partenio il portiere si è reso protagonista di alcuni interventi importanti nel finale, contribuendo a proteggere il pareggio ottenuto dal Palermo con il gol di Johnsen. Una risposta positiva che, secondo il quotidiano, aumenta il peso della sua conferma: non soltanto un sostituto temporaneo di Perin, ma un giocatore che ha conquistato fiducia sul campo.

La scelta del club rosanero va dunque nella direzione della prudenza. Il problema muscolare di Perin verrà gestito senza accelerazioni, anche perché Fortin ha dimostrato di poter garantire affidabilità. Lo staff continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni dell'ex Juventus, con l'obiettivo di recuperarlo senza anticipare i tempi, anche considerando la successiva sosta per gli impegni delle Nazionali.

Per Fortin si tratta inoltre di una conferma importante dopo un inizio di stagione particolare: aveva trovato spazio nelle prime gare in seguito all'infortunio di Joronen, salvo poi vedere cambiare le gerarchie con l'arrivo di Perin. Ora l'infortunio del titolare gli ha restituito una maglia dal primo minuto e la prova di Avellino rappresenta un'occasione per dare continuità al proprio rendimento.

La sfida di sabato avrà poi un significato particolare per il portiere, che ritroverà il Padova, club nel quale è cresciuto e ha mosso i primi passi della carriera. Un incrocio con il passato che riguarda anche Perin, protagonista in biancoscudato nella stagione 2010-11. Il presente della porta del Palermo, però, sarà ancora affidato a Fortin.