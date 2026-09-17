Ilfa il punto sulle possibili soluzioni tattiche deldopo l'infortunio di. Al momentonon sembra orientato a modificare il modulo: dopo oltre due mesi di lavoro sulla difesa a quattro e su un sistema costruito sugli esterni, il tecnico non vuole stravolgere l'impianto della squadra per una sola indisponibilità.

Una delle principali alternative resta Mazzitelli, inserito in lista al posto di Strefezza, ma il centrocampista non avrebbe ancora una condizione fisica sufficiente per essere utilizzato immediatamente. La sosta di due settimane del campionato di Serie B, però, potrebbe rappresentare un momento utile per effettuare qualche esperimento e valutare nuove soluzioni.

Contro il Padova, dunque, l'orientamento è quello di proseguire con gli esterni offensivi Vavassori e Johnsen. Il primo può essere impiegato su entrambe le fasce, mentre sulla corsia lasciata libera da Strefezza può essere considerato anche Cassandro. Il Palermo non sembra intenzionato a cambiare assetto nell'immediato, anche perché manca un quarto esterno naturale che possa permettere una rotazione completa.

Il quotidiano individua poi un'ipotesi tattica alternativa nel 4-3-2-1, con l'eventuale rinuncia alle ali per accentrare Johnsen o Vavassori e affiancargli Palumbo, inserendo un terzo centrocampista. In questa soluzione, Estevez sarebbe oggi il candidato più naturale, mentre in futuro potrebbe esserci spazio per Mazzitelli una volta raggiunta la migliore condizione. Per il momento, però, si tratta soltanto di un'ipotesi: la linea scelta da Inzaghi resta quella della continuità.