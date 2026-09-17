Palermo e Padova, un gemellaggio che resiste da oltre quarant’anni e che continua a rappresentare un legame speciale nel mondo ultrà. La Repubblica ripercorre la storia dell’amicizia tra le due tifoserie, nata nei primi anni Ottanta e ancora oggi considerata l’unico gemellaggio rimasto in piedi per gli ultrà rosanero.

Tutto nasce nel 1983, quando cinque ultrà padovani, in vacanza in Sicilia, entrano in contatto con i tifosi del Palermo dell’allora Commandos Aquile. Quello che doveva essere un semplice incontro si trasforma in un rapporto di amicizia, favorito dall’accoglienza e dall’ospitalità ricevute dai tifosi rosanero.

Il legame viene poi consolidato il 20 novembre 1983, in occasione di Padova-Palermo, terminata 0-0 all’Appiani. Nonostante le due squadre si siano affrontate raramente negli anni successivi e siano cambiati gli equilibri all’interno delle rispettive curve, il gemellaggio non si è mai interrotto.

Uno dei momenti più significativi arriva il 6 ottobre 1996, quando il Padova supera il Palermo per 4-0. In quella circostanza compare sugli spalti lo striscione: «Nessuna secessione potrà fermare la nostra unione!», un riferimento alla proclamazione della Padania indipendente da parte di Umberto Bossi. Nel 2014, al Barbera, arriva la risposta dei tifosi rosanero: «Dall’83 niente è cambiato. Salutiamo il fratello padovano».

L'amicizia è rimasta viva anche quando Palermo e Padova non si sono incontrate direttamente. Nel 2002, circa settanta tifosi padovani sostennero i rosanero in occasione di Vicenza-Palermo. Nel 2009, invece, alcuni tifosi del gruppo Meridiano Zero raggiunsero Busto Arsizio per assistere alla finale playoff del Padova contro la Pro Patria, festeggiando poi insieme ai padovani la promozione in Serie B.

Il gemellaggio è stato celebrato anche al di fuori degli spalti. Qualche stagione fa, lo sponsor tecnico del Padova realizzò infatti una terza maglia con inserti rosanero e la scritta «Padova 1983 Palermo», richiamando proprio l'anno di nascita dello storico rapporto tra le due tifoserie.