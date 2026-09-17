Ilfa il punto sulle principali novità in casa. Dopo l'inserimento in Lista A al posto dell'infortunatosta aumentando progressivamente il proprio lavoro con il gruppo: ieri ha svolto la prima parte dell'allenamento in palestra insieme ai compagni. Resta da capire se potrà essere convocato già contro iloppure se il suo esordio verrà rimandato a dopo la sosta.

Intanto arrivano novità anche sul fronte delle Nazionali. Dopo Balaguss, è arrivata la convocazione della Finlandia per Pohjanpalo, chiamato per gli impegni in Nations League. Ha invece lasciato definitivamente il Palermo Buttaro, trasferitosi ufficialmente in prestito con obbligo di riscatto alla Forte Virtus, formazione della terza serie degli Emirati Arabi Uniti.

Il quotidiano si sofferma poi sull'arbitro designato per la sfida contro il Padova: sarà Di Bello, direttore di gara internazionale con cui il bilancio del Palermo è di tre vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. I successi risalgono tutti alla stagione 2013/14, con l'ultimo arrivato nel marzo di quell'anno contro il Varese. L'ultimo precedente, invece, è lo 0-0 contro il Frosinone dell'agosto 2025. Gli assistenti saranno Bahri e Di Gioia, il quarto uomo Gauzolino, mentre al Var ci sarà Meraviglia, affiancato dall'Avar Volpi.

Infine, spazio all'appuntamento istituzionale in programma oggi pomeriggio alla Camera, dal titolo «Il Sud in Europa. Palermo Fc storia di partecipazione popolare». L'incontro sarà dedicato anche alle prospettive di Palermo in vista della candidatura a Euro 2032 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Mirri, Gardini, Galassi, del sindaco Lagalla, del presidente della Regione Schifani, del ministro Abodi, del presidente della Figc Malagò e del commissario del governo per gli Stadi Sessa.

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