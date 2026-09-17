Ildedica spazio all'avvio di stagione del, sottolineando come i rosanero non partissero così bene da oltre vent'anni. Tra campionato e Coppa Italia, la squadra diè infatti ancora imbattuta dopo le prime sei partite ufficiali, con

Il percorso è iniziato con il successo per 2-0 sul Lecce in Coppa Italia, seguito dal 5-2 contro il Mantova. In campionato sono poi arrivati i successi contro Juve Stabia, Arezzo e Sampdoria, oltre al pareggio esterno sul campo dell'Avellino. Un cammino che ha permesso al Palermo di raggiungere gli ottavi di Coppa Italia e di trovarsi in testa alla classifica di Serie B.

Il quotidiano evidenzia soprattutto il dato storico: per trovare un'altra partenza con almeno sei risultati utili consecutivi considerando tutte le categorie, bisogna tornare alla stagione 2003/04. Anche allora il Palermo rimase imbattuto nelle prime sei gare ufficiali, nell'annata culminata con il ritorno in Serie A dopo 31 anni.

C'è però una differenza significativa: l'attuale squadra di Inzaghi ha ottenuto un rendimento ancora migliore nelle prime giornate di campionato rispetto a quella formazione. Nel 2003/04, infatti, dopo le prime quattro partite arrivarono due vittorie e due pareggi, mentre oggi il bilancio è più positivo.

Contro il Padova, dunque, il Palermo avrà la possibilità di prolungare la propria striscia e, in caso di risultato positivo, di superare anche l'avvio della storica stagione 2003/04.