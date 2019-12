Fiorentina, intesa raggiunta con Beppe Iachini: l’ex tecnico del Palermo erede di Montella. L’indizio social del figlio…

Manca solo l’ufficialità per ratificare l’approdo di Giuseppe Iachini sulla panchina viola.

Finale del girone di andata critico per l’ormai ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, esonerato sabato scorso all’indomani della sconfitta per quattro a uno maturata contro la Roma. Al suo posto, il patron Rocco Commisso avrebbe scelto Giuseppe Iachini. Il legale dell’ex tecnico di Empoli e Sassuolo starebbe definendo in queste ore con la dirigenza viola gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà per diciotto mesi con la società toscana. E’ possibile, inoltre, che venga inserita una penale in caso di separazione anticipata, anche se per lo stesso tecnico ci sarebbe già un incarico all’interno del club. Salvo clamorosi colpi di scena, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire tra venerdì e sabato, mentre il primo allenamento risulterebbe in programma domenica 29 dicembre – quando la squadra si ritroverà per riprendere la preparazione dopo le vacanze natalizie. Il tecnico ascolano quindi sarebbe pronto per cominciare questa nuova avventura sulla panchina della viola. A testimoniare l’imminente chiusura dell’accordo con la società gigliata, un post pubblicato dal figlio del figlio di Giuseppe Iachini attraverso il proprio profilo Instagram.

