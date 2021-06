Belgio, Martinez esalta Lukaku: “Maturato tanto. Adesso è immarcabile”

L’Europeo prenderà il via venerdì 11 giugno. VIDEO Belgio, il c.t. Martinez: “Lukaku? È diverso rispetto a tre anni fa” Una delle competizioni più attese dell’ultimo periodo, dopo il rinvio della scorsa estate a causa della...

Una delle competizioni più attese dell'ultimo periodo, dopo il rinvio della scorsa estate a causa della pandemia di coronavirus. Tante le squadre interessanti ai blocchi di partenza, una di queste è sicuramente il Belgio , squadra ricca di talento che però non è mai riuscita ad arrivare in fondo nelle competizioni importanti. Tanta Italia nella rosa allenata dal tecnico Roberto Martinez , con Romelu Lukaku che sarà chiamato a guidare l'attacco dei diavoli rossi.

L'ex tecnico dell'Everton ha speso parole d'elogio per il centravanti dell'Inter che a suo modo di vedere in tre anni è migliorato tantissimo, diventando una delle prime punte più forti al mondo: "Dobbiamo abituarci al fatto che Lukaku subirà un trattamento diverso, considerate le sue prestazioni negli ultimi due anni. Avrà addosso due o tre giocatori, l'abbiamo visto anche ieri contro la Grecia: questo, però, ci permetterà di avere più spazio in altre zone del campo. Giocare contro Romelu oggi non è come averci giocato contro tre anni fa".