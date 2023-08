Friburgo-Empoli 2-0, luci e ombre su Caprile: para rigore, poi malinteso con Luperto

Uno dei protagonisti del match, sia in positivo sia in negativo, è stato il portiere empolese Elia Caprile. L'ex Bari è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore in favore dei tedeschi al 18', ipnotizzando Gregoritsch che ha calciato dal dischetto con un mancino poco angolato. Tuttavia, una disattenzione della retroguardia azzurra è costato il vantaggio dei "Grifoni" al 33': in fase di impostazione dal basso, Luperto ha appoggiato verso il proprio portiere il pallone su cui si è fiondato Holer. L'attaccante del Friburgo in scivolata è andato a fare muro sul rinvio di Caprile e la sfera è rimbalzata in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Al 54' è arrivato il raddoppio tedesco grazie ad un calcio d'angolo battuto morbido da Doan che ha trovato la zuccata vincente sul primo palo di Gregoritsch che, come Caprile, potrà conservare sia un ricordo negativo che positivo di questa giornata. Un finale di gara ricco di occasioni da ambo le parti, con l'Empoli che ha avuto a disposizione una chance con Piccoli all'89' che a tu per tu con il portiere non è riuscito a battere a rete. Da segnalare il debutto in maglia azzurra dell'ex difensore dell'Atalanta, Giuseppe Pezzella, subentrato a metà ripresa.