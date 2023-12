Brunori uomo copertina, ma il giornale commette una gaffe: la testa non è la sua. Ecco chi è

Una svista o un fotomontaggio voluto? Al posto di Brunori c’è la testa di un’altra persona che sembra un giocatore del Modena.

Mediagol ⚽️

"Il Palermo di Brunori, emozioni e patemi". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport" che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida tra la squadra di Eugenio Corini ed il Parma, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini". Un articolo che sottolinea come i tre punti sfumati in Emilia potevano essere l'occasione per rilanciarsi, diventando un'ennesima occasione persa ed una vera e propria mazzata carica di rimpianti.

Il Palermo era avanti di due gol al novantesimo, contro la capolista, in una gara dominata in lungo e in largo dalla compagine guidata da Fabio Pecchia, ma in cui i rosanero avevano retto a denti stretti. Almeno fino ai minuti di recupero, quando il Parma è riuscito ad accorciare con Estevez, siglando la rete del 3-3 con Charpentier. "Ci possono essere attenuanti o episodi discutibili ma una compagine esperta non si può lasciare scappare così una vittoria tanto importante", si legge.

Una doccia gelata, dunque, per la formazione siciliana. La nota positiva è rappresentata dal ritorno al gol di Matteo Brunori. Due magie che hanno mandato avanti i rosanero nel primo tempo, un lob dolcissimo da cinquanta metri che ha beffato Chichizola ed una parabola magica col destro a giro che hanno fatto il giro del web.

Prodezze che non sono bastate per portare a casa l'intera posta in palio. "Tutto il resto sfuma nell'amarezza a cominciare dalla meravigliosa doppietta di Brunori, che evidentemente si scatena di fronte alle big e che adesso con 55 gol totali è terzo da solo nella classifica marcatori all time dei rosanero", prosegue il noto quotidiano.

A far da contorno è una simpatica curiosità, una foto che non è passata inosservata: il corpo infatti è quello del bomber del Palermo con la maglia rosanero e i suoi tatuaggi, ma la testa è quella di un altro giocatore, “incollata” con Photoshop.

Il risultato è goffo, il volto sembra proprio quello di Luca Tremolada, trequartista attualmente in forza al Modena, uno dei tanti profili vagliati dal club di viale del Fante nel corso della sessione estiva di calciomercato e uno degli uomini copertina della squadra allenata da mister Bianco.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.