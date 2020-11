MARADONA, ‘LA MORTE DEL PIBE DE ORO’: il messaggio di cordoglio del Palermo

Il mondo del calcio a lutto dopo la prematura scomparsa di Diego Armando Maradona.

Il ‘Pibe de Oro’ è deceduto a causa di un arresto cardio-respiratorio a soli 60 anni, tanti i messaggi sia degli addetti ai lavori che dei club. Intanto è arrivato il messaggio di cordoglio del Palermo che ha pubblicato il seguente comunicato.

Il Palermo si unisce al cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona, che ha cambiato per sempre la storia del calcio mondiale, diventandone presto il più grande interprete. Ancora oggi, il ricordo del suo talento è fonte di ispirazione per migliaia di calciatori in ogni parte del pianeta e nutre la passione di chiunque abbia mai dato un calcio ad un pallone.

Buon viaggio, Diego.