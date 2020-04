Crotone, Cordaz: “Il calcio dovrà rialzarsi nel giusto momento. La nostra stagione? Ecco cosa penso”

La parola ad Alex Cordaz.

Il portiere, nonché capitano, del Crotone, concessosi ai microfoni di ilcalciocalabrese.it, ha dato la propria opinione sul futuro del campionato di Serie B, fermo a causa dell’allarme Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore degli squali: “Indubbiamente viene prima la salute e il rispetto per tutti coloro che hanno contratto il virus. Credo ci siano dei tempi da rispettare e delle zone di Italia in netta difficoltà. Credo anche che il calcio debba rialzarsi, nei giusti tempi, quanto più velocemente possibile in quanto non è un hobby ma il nostro lavoro. Qualora non ci dovesse essere la possibilità di rientrare, ci dovremo attenere a quanto decideranno gli organi competenti“.

Infine il classe ’83 si è espresso in merito alla stagione dei pitagorici fino a prima del blocco, secondi in classifica a venti punti di distanza dal Benevento primo: “Sono contento per l’attuale posizione, ma ancor di più lo sono per l’identità di squadra, molto definita. Abbiamo faticato un po’ nella prima parte di campionato a causa di alcuni infortuni ma la rosa a disposizione è di un certo livello quindi siamo riusciti a rimanere nelle zone alte della classifica. Credo che il finale di campionato potrebbe riservarci ulteriori soddisfazioni, qualora si riuscisse a tornare in campo“.