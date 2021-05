Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 maggio: 851 nuovi casi, 19 i morti. La situazione a Palermo

Sono 851 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

I morti sono stati invece 19, a dispetto degli 11 di ieri e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.546. E’ quanto si evince dal bollettino diramato questo pomeriggio dal ministero della Salute.

I guariti sono stati 1.532 e dunque al momento in Sicilia ci sono 22.630 positivi dei quali 21.495 in isolamento domiciliare. Ricoverate in ospedale ci sono persone 1.135, delle quali in rianimazione 140 e 995 in area medica. I tamponi processati sono stati 25.434 e dunque il tasso di positività si attesta sul 3,34%.

Di seguito, il dato del contagio provincia per provincia: Palermo 236, Catania 199, Messina 81, Siracusa 73, Trapani 41, Ragusa 71, Caltanissetta 65, Agrigento 69, Enna 16.