Brasile, tragedia in casa Beto: il figlio dell’ex Napoli ucciso a colpi di pistola

Una tragedia immane ha colpito Beto.

L’ex centrocampista, che ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 1996-97 restando nel cuore di molti tifosi azzurri, è tornata agli onori di cronaca per un dramma familiare. Il figlio primogenito Joubert Martins Filho, infatti, è stato ucciso a colpi di pistola nella notte di giovedì a Piedade, nella zona nord di Risto de Janeiro. Le autorità, secondo quanto riportano i media brasiliani, stanno indagando sull’accaduto per omicidio volontario, ma ad oggi non ci sarebbe ancora un sospettato. Ad annunciare la tragica morte del ventitreenne, tramite un commovente post pubblicato su Instagram, Beto stesso.

“Oggi – si legge – sento il dolore che dovrebbe essere proibito ad una madre e un padre. Il dolore immenso per la perdita di un figlio forse non passerà mai, va oltre le parole. Volevo solo farti sapere che anche a modo mio ti amavo moltissimo. Molte volte volevo solo la tua attenzione, come tu volevi anche la mia. Oggi piango per non potere cambiare questo passaggio della nostra vista, non volevo che te ne andassi così. So che è troppo tardi per un perdono, ma nel mio cuore lo sarai sempre. Signore aiutami in questo momento difficile della mia vita. Figlio mio, anche se da lontano ero sempre preoccupato per te. Per tanto tempo ho pregato che rimanessi con me. Sarai sempre il mio bambino, con uno splendido sorriso come tuo padre. Chiedo a Dio di prendersi cura di te. Eternamente mio, ti amo”