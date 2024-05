LIVE SERIE B, Palermo-Sampdoria 2-0, super Diakitè! Mignani va in semifinale playoff

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Sampdoria, valevole per il turno preliminare Play Off del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30.

Squadre in campo! Palermo in tenuta classica rosanero mentre la Sampdoria indossa la maglia blucerchiata con pantaloncini bianchi.

OCCASIONE COLOSSALE SPRECATA DAL PALERMO ! Lavoro sopraffino di Brunori che serve in area di rigore Soleri. Spalle alla porta, Edoardo appoggia per l'accorrente Insigne che sbaglia praticamente un rigore in movimento! Pallone fuori di un soffio ma seconda palla gol per i rosanero.

Resta a terra Ceccaroni dopo uno scontro di gioco. Interviene in campo lo staff medico del Palermo. Mani sul volto per il difensore rosanero che oggi era chiamato a sostituire lo squalificato Nedelcearu.

Cosa spreca ancora una volta Insigne! Sembrava esserci un fallo da parte del Palermo, invece l'arbitro fa cenno di continuare. Ne approfitta il numero 11 dei rosa che avanza ma calcia in maniera imprecisa. Una parte del "Barbera" inizia a fischiare l'attaccante ex Benevento e Frosinone.

CHE PARATA DI STANKOVIC! ECCO IL PRIMO TIRO IN PORTA DEL PALERMO! Cross dalla sinistra di Brunori morbido in area piccola dove arriva Soleri a staccare più in alto di tutti! Il portiere della Sampdoria si allunga splendidamente e nega la gioia del gol ad Edoardo!

GOOOOOOOLLLL ANCORA DIAKITE'!!! AVANTI IL PALERMO!!! Esplode il "Renzo Barbera"! Il difensore ex Ternana gonfia ancora la rete come a Bolzano! Mischia in area di rigore dopo un cross di Brunori ed arriva il destro vincente di Diakitè all'angolino basso! 1-0 per i siciliani!

Rientrano in campo le due squadre. Nessuna sostituzione in vista, ricordando però quella effettuata dal Palermo al 20' del primo tempo con il forfait di Ceccaroni che ha favorito l'ingresso di Marconi,

GOOOOL DEL PALERMOOO! INCREDIBILE, ANCORA DIAKITE'! Momento a dir poco magico del difensore arrivato dalla Ternana che realizza una clamorosa doppietta! Lund vede in area piccola Diakitè che al volo da pochi passi insacca da bomber... che in teoria non è! Raddoppiano i rosanero!

Insigne sbaglia il lancio per Segre ed il Palermo sciupa un contropiede tre contro due. Ennesimo errore dell'attaccante napoletano in questa partita e diciamo che il pubblico del "Barbera" non lo sta riempiendo di complimenti.

Brunori scivola clamorosamente in area di rigore ed è un altro contropiede tre contro due sprecato dal Palermo! Che sfortuna per il capitano rosa. La Sampdoria è comprensibilmente in offensiva visto che per passare il turno deve realizzare ben tre gol.

Ammonito Lund per un fallo vicino la bandierina della metà campo doriana. Un giallo evitabile da parte del difensore del Palermo, ricordando che ogni ammonizione nella fase playoff potrebbe rivelarsi decisiva in negativo.

Mancuso! Prima occasione per l'attaccante del Palermo! Cross dalla destra di Di Francesco ma il colpo di testa dell'ex Como non trova né potenza né precisione ed è facile per Stankovic.

FINISCE QUI! PALERMO DUE, SAMPDORIA ZERO! ROSANERO IN SEMIFINALE PLAYOFF! Decide la sorprendente doppietta di Diakitè. Mignani vince ma soprattutto convince. Dominata la formazione di Pirlo che si è resa pericolosa poco e nulla. Lunedì 20 si ritorna al "Renzo Barbera" perché ci sarà la gara di andata contro il Venezia di Pohjanpalo!

Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno la Sampdoria nella gara valida per i playoff di Serie B 2023/2024 al "Renzo Barbera". Gara secca in cui in caso di parità entro i novanta minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari ma che se il risultato di "X" non dovesse variare, favorirebbe il passaggio del turno dei siciliani che affronterebbero il Venezia in semifinale. Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.