LIVE SERIE B, Palermo-Parma 0-0, reti bianche al “Barbera”. Mignani, tre pari su tre

Finisce qui il primo tempo, risultato di zero a zero. Palermo vivace nella prima mezz'ora, con un Mancuso parecchio attivo ma altrettanto sprecone. Poco Parma, pericoloso per Pigliacelli solamente in un'occasione. In mezzo, però, c'è la brutta notizia dell'infortunio di Di Mariano, con il palermitano uscito dal campo in barella.